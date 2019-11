Sesta edizione del Mandamento Tour domenica scorsa a Casalbordino, una manifestazione sportiva organizzata da I Ragazzi del Mandamento in sinergia con l’Avis Casalbordino Don Antonio Tobia e la partecipazione attiva dell’amministrazione comunale.

Tanti i podisti arrivati nella terra dell’apparizione della Madonna dei Miracoli, per dare vita ad una mattinata di sport e amicizia. La valorizzazione della Basilica, del territorio casalese e dei prodotti tipici (tarallucci e vino) sono tra gli obiettivi degli organizzatori. Partenza e arrivo, nel piazzale della Basilica, dopo un giro panoramico da affrontare in gruppo che abbraccia anche i paesi limitrofi.

Dopo la corsa, si è svolto il consueto brindisi finale a cui è seguito lo scambio di auguri natalizi. "Complimenti a tutto lo staff per l'impeccabile organizzazione di questo evento all'insegna del valore dell'amicizia e dello sport" ha sottolineato Carla Zinni, assessore allo sport. "Nonostante i ringraziamenti rivolti a noi amministratori, è per me doveroso ribadire che il vero grazie va a tutti quelli che lavorano in maniera instancabile all'ottima riuscita di questa manifestazione che rende, ancora una volta, protagonista la nostra Casalbordino".