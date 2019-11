È ormai diventato una tradizione il concerto di Natale nell'auditorium della chiesa di San Paolo Apostolo dell'Angel's Eyes Gospel Choir. E, anche quest'anno, le aspettative non sono state deluse dagli appassionati coristi diretti dal maestro Danilo Laccetti, come sempre scatenato sul palco. Il concerto è stato un crescendo di emozioni, con i brani del gospel tradizionale e qualche incursione nella musica rock come con "Somebody to love" dei Queen. Ad accompagnare le voci dei coristi c'erano dei musicisti eccezionali che hanno reso ancor più suggestiva la serata: Marco Bassi al piano, Davide Marcone alla batteria, Nicola Di Camillo e Mike Pez alla chitarra, ospite speciale il violinista Domenico Mancini. Emozioni anche con la danza, con l'incursione a ritmo di tip-tap del bravo Jacopo Ruffilli e con la lettura di Paola Ciuffetti della "Preghiera degli artisti".

Immancabile la dedica ad Angelo Canelli, a cui il coro è dedicato e che proprio oggi avrebbe festeggiato i suoi 50 anni. "In questi nove anni abbiamo vissuto tante emozioni - ha detto Danilo Laccetti -, abbiamo fatto tanta strada sempre uniti dalla passione per la musica. L'anno prossimo festeggeremo il nostro decimo anniversario. Vi promettiamo di continuare con lo stesso amore per il canto".