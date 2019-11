La residenza per anziani San Pio - struttura protetta ha cambiato casa. Sabato, alla presenza di padre Guglielmo Almonti, discepolo di Padre Pio, è stata inaugurata la nuova e moderna struttura in via San Rocco 99, a Vasto. “Siamo impegnati da ormai tanti anni nel campo dell’assistenza agli anziani - spiega Massimo Di Risio, titolare della struttura insieme alla sua famiglia - e abbiamo voluto fare questo passo importante di trasferirci in una nuova sede. Qui gli spazi sono più ampi, le camere grandi e luminose, c’è ogni comfort perchè il soggiorno dei nostri ospiti sia il migliore possibile”.

Nulla è stato lasciato al caso, dai rivestimenti delle pareti all’arredamento, con mobili in legno e con i bordi arrotondati, i bagni che permettono l’accesso anche ai non autosufficienti. “Da noi la persona è al centro - sottolinea Di Risio -, attraverso una cura affettuosa e professionale, grazie al nostro staff altamente qualificato”. Oltre alle attività ludico-ricreative, svolte anche in collaborazione con associazioni di volontariato del territorio che dedicano una parte del loro tempo agli ospiti della struttura, nella nuova sede di via San Rocco ci sarà anche un piccolo orto per le attività di ortoterapia.

“Abbiamo attenzione anche all’aspetto dell’assistenza spirituale. Cambiando sede ci siamo spostati dalla parrocchia di San Marco, per cui ringraziamo don Gianni Carozza, a quella di San Paolo, dove troviamo don Gianni Sciorra”.

Tra gli aspetti più importanti della residenza San Pio c’è la trasparenza. “Per questo la nostra struttura è dotata di videosorveglianza, sempre attiva. I nostri operatori sono qualificati, altamente professionali, vivono, come noi, questo impegno come una missione prima che come un servizio. Per questo vogliamo operare alla luce del sole mettendo le immagini a disposizione dei familiari che così hanno un motivo in più per stare tranquilli. Potranno avere le password e accedere al sistema quando vorranno”.

Le parole di padre Guglielmo. È profonda la devozione della famiglia Di Risio al Santo di Pietrelcina e così la presenza di padre Guglielmo, discepolo di San Pio, è stata accolta con tanta emozione. “Chi arriva qui dovrà sentirsi come a casa - ha detto il religioso ai presenti -. Voi offrite quanto c’è di meglio sul piano clinico e dell’assistenza. Ma soprattutto ci deve essere un cuore che accoglie un altro cuore, uno sguardo che accoglie un altro sguardo. Desidero che qui ci sia un’accoglienza viva, pratica, immediata e che possiate trasmettere alle persone il vostro amore”.

Residenza per anziani San Pio - struttura protetta

Via San Rocco, 99 - Vasto

0873.361990

info@residenzasanpio.it

Informazione pubblicitaria