Riscaldamenti e cucine delle mense fuori uso dopo il distacco del metano a Cupello e Monteodorisio, per questo le scuole dei due paesi resteranno chiuse almeno oggi e domani, martedì 20 dicembre.

I sindaci Manuele Marcovecchio e Saverio Di Giacomo hanno emanato l'ordinanza di chiusura delle scuole per oggi. È da valutare la situazione per i prossimi giorni.

La cabina esplosa questa notte [LEGGI] porta con sé disagi di non poco conto. Questa mattina gli abitanti dei due comuni si sono svegliati senza poter usufruire dei riscaldamenti e del metano per la cucina. Non si sa ancora quali possono essere i tempi esatti di ripristino della rete, ma probabilmente saranno necessari almeno due giorni. Non il massimo per chi è sprovvisto di camino o altri sistemi di riscaldamento, soprattutto in questo periodo dell'anno.