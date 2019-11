Un finale d'anno che meglio non poteva andare per l'Audax Palmoli femminile. La formazione di mister Felice chiude il 2016 da capolista solitaria del torneo.

Sfida senza storia quella di ieri, durante la quale le palmolesi hanno lasciato pochissimo spazio alle avversarie del Real Bellante. L'antifona si era compresa già nei primissimi minuti quando Sabrina Giuliani con un bel tiro da fuori area colpisce il palo a portiere battuto. Il gioco si svolge solo nella metà campo avversaria denotando una netta differenza tra le due squadre. Tra le migliori dell'Audax c'è Michela Di Tullio, una vera spina nel fianco sulla fascia destra (così come sulla sinistra Aurora Savelli) che stoppa i tentativi di ripartenza del Bellante per poi proporsi in avanti. È proprio lei a sbloccare il risultato al 13' minuto terminando nel migliore dei modi un'azione corale. Passano solo 5 minuti e Marilisa Angelone sfiora il raddoppio con una bella discesa personale, palla di poco a lato.

Difficile per il Real Bellante arginare le sortite offensive delle padrone di casa. La bomber Angelica Di Ninni ci prova da fuori area al 25', alto. L'indomabile capitano delle palmolesi va a segno un minuto dopo con un delizioso pallonetto da fuori area con la n. 1 avversaria in uscita. Nonostante giochi sul velluto (Morena Bolognese si esibisce in un paio di passaggi di tacco), l'Audax trova anche il tempo di protestare per un paio di clamorose sviste arbitrali. Incredibile quanto accaduto alla mezz'ora con una delle giocatrici del Real Bellante che salta volontariamente per fermare il pallone con la mano bloccando l'azione di attacco: semplice calcio di punizione e nessun cartellino. Qualche minuto dopo un altro tocco di mano in area non sanzionato.

L'Audax però va oltre le sviste e continua l'assedio, al 37' Di Ninni ci prova in rovesciata, debole. Al 40' il Real si affaccia per la prima volta dalle parti della Pavan, primo calcio d'angolo e gol di testa sugli sviluppi.

Un incidente di percorso, questo, che viene subito dimenticato dalle palmolesi, la scatenata Di Tullio viene liberata da sola davanti al portiere e non sbaglia a qualche minuto dall'intervallo.

Nel secondo tempo la storia non cambia anche se la pressione dell'Audax si fa minore. Di Ninni ci prova di testa, mentre Bolognese accenna una rovesciata, anche questa debole. Al 5'st conclusione ravvicinata del Bellante, ma Pavan para senza problemi. Al 15'st la solita Di Ninni viene atterrata in area: calcio di rigore che lo stesso capitano trasforma per il definitivo 4 a 1. Al 33'st sempre lei rischia di firmare la tripletta, ma la n. 1 ospite respinge la conclusione ravvicinata.

Al fischio finale le palmolesi salutano sotto gli spalti i tifosi locali. Se questa è la differenza dei valori messi in campo tra l'Audax e le formazioni che dovrebbero impensierirla, il campionato rischia di raccontare davvero poco.

LA 7ª GIORNATA

Audax Palmoli - Real Bellante 4-1

Femminile Chieti - Aquilana 9-0

Pizzoli - Aeternum 9-1

Ripalimosani - Alba Montaurei 8-0

Women Soccer Castelnuovo - Stella Nascentetrivento 3-0

Riposa: Intrepida Ortona

LA CLASSIFICA

Audax Palmoli 15

Real Bellante 12

Women Soccer Castelnuovo 12

Intrepida Ortona 10

Aquilana 9

Stella Nascentetrivento 9

Pizzoli 9

Ripalimosani 4

Aeternum 3

Alba Montaurei 0

Calcio Femminile Chieti 0

IL PROSSIMO TURNO (08.01.17)

Aeternum - Ripalimosani

Aquilana - Women Soccer Castelnuovo

Intrepida Ortona - Audax Palmoli

Real Bellante - Femminile Chieti

Stella Nascentetrivento - Pizzoli

Riposa Alba Montaurei