Il 12 dicembre scorso nella sede di Confindustria a Vasto le Rsu di Filca-Cisl, Feneal-Uil, Fillea-Cgil e i rappresentanti della Laterlite Spa hanno sottoscritto l’accordo integrativo aziendale per i lavoratori dello stabilimento di Lentella.

I punti principali dell'accordo sono: "istituzione di una commissione paritetica con maggiore partecipazione del personale nella gestione delle dinamiche aziendali; maggiore impulso alla formazione del personale; la maggiore sensibilità verso la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; istituzione della flessibilità nell’orario di lavoro tanto da conciliarsi con gli impegni familiari; lo smart working che permetterà di svolgere l’attività lavorativa in luoghi e orari diversi da quelli abituali; le borse di studio per i figli dei dipendenti che conseguiranno dei buoni risultati scolastici; permessi retribuiti per terapie salvavita e per visite mediche specialistiche; istituzione di una polizza infortuni professionali ed extra professionali; aumento del ticket pasto con decorrenza 1 gennaio 2017". Inoltre, è previsto un "congruo salario per obiettivi che permetterà alle maestranze di aumentare il proprio potere di acquisto".

La Laterlite di Lentella ha vissuto nell'estate 2013 un periodo di difficoltà legato ai permessi per l'ampliamento della cava di argilla. Dopo lo sblocco della situazione, però, alcune criticità sono rimaste destando preoccupazione nei dipendenti. Ora, l'accordo sembra invitare a guarda con ottimismo al futuro.

"È stato sancito – spiegano i sindacati – dopo circa 7 mesi di trattative definendo un percorso virtuoso non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro per un sito produttivo che rappresenta per il territorio del Medio Vastese una delle poche risorse in grado di produrre reddito sia diretto che indotto. Innovativo, rispetto al confronto e ai contenuti il contratto siglato, all’insegna del welfare, che mette essenzialmente al centro il benessere del lavoratore. L’azienda ha raccolto la sfida del sindacato tenendo conto del momento storico non certo favorevole, ma ha cercato di guardare al futuro con ponderato ottimismo. È fondamentale proseguire in maniera coerente, implementando tutti gli elementi previsti, con la concertazione quale unico strumento valido per condividere responsabilmente le importanti scelte future. Le segreterie di Filca-Cisl, Fillea-Cgile e Feneal-Uil di Chieti esprimono soddisfazione nei risultati raggiunti, frutto di un lavoro condiviso da tutti, questa è la conferma che insieme si possono trovare soluzioni efficaci per ridare slancio all’economia locale partendo proprio dalle singole realtà produttive, cogliendo le opportunità, anche le più impercettibili ma, che ci possono permettere di mantenere ancora in piedi la contrattazione, unico ed autentico strumento di tutela sociale".