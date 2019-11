Ultima sfida dell'anno solare per la BCC San Gabriele nel campionato di serie C. Le ragazze allenate da Peppe Del Fra affronteranno questa sera, domenica 18 dicembre, la Pallavolo Montesilvano con l'obiettivo di proseguire nel cammino di risalire in classifica. Non sarà sfida semplice, contro una compagine che precede di 4 punti le vastesi reduci da una serie di risultati positivi.

"Servirà la giusta attenzione - commenta Del Fra - contro il Montesilvano che è squadra ostica e ben organizzata. Le ragazze dovranno essere brave a non avere cali di tensione per riuscire a conquistare un buon risultato".

Si inizia alle 18 presso la palestra del Centro Sportivo San Gabriele.