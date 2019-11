Il 2016 si chiude con tanti sorrisi per la BCC San Gabriele che, nella 10ª giornata del campionato di serie C, ha battuto 3-2 la Pallavolo Montesilvano. Per la squadra allenata da Peppe Del Fra è il quarto successo consecutivo, dopo un avvio di stagione segnato da tante difficoltà. Dopo una partenza in salita, con il primo set vinto dalle ospiti 25-22, Russo e compagne si sono portate sul 2-1 (25-22 e 25-23). Ma, quando ormai sembrava che la partita potesse essere conquistata senza affanni, ecco che la concentrazione delle giovani giocatrici di casa è venuta meno e le ospiti hanno potuto pareggiare i conti (25-18).

Il tie break è stato avvincente, giocato punto a punto con la San Gabriele che è riuscita a strappare la vittoria sul 19-17. Un successo che permette alla squadra vastese di dare continuità ai risultati e di affrontare con serenità la sosta natalizia. "Avevo avvisato le ragazze - ha detto Del Fra a fine partita - che questa partita ci avrebbe dato parecchi grattacapi. Una squadra molto ben organizzata nel muro-difesa , che ci ha complicato tantissimo la fase cambio palla. Prendiamoci con piacere, comunque, questa ulteriore vittoria che ci consente di trascorrere la pausa natalizia in maniera serena".