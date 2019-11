Anche quest'anno al Festival di Sanremo ci sarà una rappresentanza vastese del mondo della musica. C'è infatti Fabio Clemente (in arte Ketra) tra gli auturi del brano Fatalmente Male che sarà portato in gara nella categoria big da Giusy Ferreri. Per Clemente è la seconda presenza all'Ariston, dopo quella fortunata e vincente del 2014 come produttore, insieme a Takagi, del brano con cui Rocco Hunt vinse la sezione giovani [LEGGI].

Quest'anno, però l'approdo in riviera ligure sarà particolarmente piacevole per Fabio Clemente perchè tra gli autori del brano (si spera fortunato in gara) c'è anche un suo amico e concittadino, Paolo Catalano. I due vastesi, amici d'infanzia e con in comune la passione per la musica e per lo sport, si trovano spesso a suonare insieme, anche perchè hanno convidiso i periodi di permanenza a Roma e ora a Milano. Dalla loro creatività, insieme a Takagi, Alessandro Merli, e con la bravura dell'autore Roberto Casalino ha preso forma il brano che è poi arrivato a Giusy Ferreri.

Con l'artista siciliana Ketra e Takagi hanno già all'attivo molte collaborazioni, tra cui la fortunatissima Roma-Bankgok (LEGGI) ed ora ci sono nuovamente tutti gli ingredienti per un successo. Ma la soddisfazione doppia per Fabio Clemente che potrà condividere questa altra tappa importante del suo percorso artistico e professionale con un amico con cui è cresciuto a ritmo di musica.