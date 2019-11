Si chiude con un pareggio il 2016 della Vastese che, nell’ultima giornata del girone d’andata, non va oltre lo 0-0 in casa dell’Olympia Agnonese. Ancora priva del centravanti Prisco, fuori per squalifica, i biancorossi non riescono a trovare il gol e tornano a casa con solo un punto in classifica. Ora ci sarà la sosta e poi il campionato prevede per la prima di ritorno il deby in casa del Chieti. Ma, dopo la sentenza di fallimento, i neroverdi hanno salutato il campionato (oggi non sono scesi in campo contro l'Alfonsine) e così succederà anche l'8 gennaio. Con i risultati della giornata i biancorossi vengono staccati dalla Fermana, che è campione d'inverno, e raggiunti dalla Vis Pesaro chiudendo il girone d'andata al 3° posto.

La partita. Mister Colavitto cambia schieramento rispetto al solito e schiera un centrocampo più folto, con Cosenza, Tafili, Manzo e Romano, e i soli Fiore e Felici a reggere il peso dell’attacco. Nel primo tempo la Vastese prova a fare la partita e va al tiro, anche se senza esito, con Felici e Romano. Per i padroni di casa, privi dello squalificato Ricamato, alla mezz’ora ci prova Margarita su calcio di punizione trovando la pronta risposta di Russo. Anche nella ripresa le emozioni scarseggiano e Colavitto, dopo 15 minuti di gioco, manda in campo Galizia per cercare di migliorare l’incisività offensiva della sua squadra. Nonostante la spinta dei tantissimi tifosi biancorossi (con tanto di cappellino da Babbo Natale in testa), Allocca e compagni non riescono a trovare il gol della vittoria. L'Agnonese non si è persa d'animo e ha attaccato con insistenza, trovando però sulla sua strada un Russo sempre attento. Al triplice fischio il risultato è di 0-0 e le due squadre salutano il girone d'andata con un punto a testa.

Olympia Agnonese - Vastese 0-0

Olympia Agnonese: Campanico, Gentile, Litterio (74’ Ragatzu), Di Lollo, Cassese, Rullo, Margarita, Pejcic, Guida (90' Gragnoli), Guerra W., Guerra N. (74’ Navarro). Panchina: Cannella, Demoleon, Lucarino, Tristano, Squeglia, D’Ambrosio. Allenatore: Del Grosso

Vastese: Russo, Manisi, Mensah, Tafili, Allocca, Campanella, Cosenza, Manzo, Romano (60’ Galizia), Fiore, Felici (86’ Colitto). Panchina: Marconato, Scutti, Bartoli, De Cinque, Di Pietro, Napolitano, Irace. Allenatore: Colavitto

Arbitro: Fontani di Siena (Baldini di Pistoia e Gallorini di Prato)

Ammoniti: Tafili, Rullo, Campanella, Guerra, Fiore, Ragatzu

La 17ª giornata

Chieti - Alfonsine non disp.

Fermana - Jesina 3-0

Matelica - Pineto 0-0

Monticelli - Sammaurese 1-1

Recanatese - Romagna Centro 3-1

San Marino - Castelfidardo 3-1

Civitanovese - San Nicolò 1-1

Vis Pesaro - Campobasso 4-0

La classifica: 35 Fermana; 34 San Nicolò; 33 Vis Pesaro, Vastese; 31 Matelica; 28 Sammaurese; 27 Olympia Agnonese; 23 Jesina; 22 Monticelli, Campobasso; 21 San Marino; 19 Civitanovese; 17 Romagna Centro, Castelfidardo, Pineto; 15 Recanatese; 14 Alfonsine ; 0 Chieti.