La Mensa Caritas di Vasto ormai da diciannove anni (saranno 20 a febbraio 2017) porta avanti la sua preziosa opera di fornire un pasto caldo a chi non può permetterselo. Ogni giorno, 365 giorni all'anno, all'ora di pranzo suor Gianna, responsabile e anima della struttura di via Buonconsiglio, e i tanti volontari che con lei collaborano, accolgono con un sorriso e tanta discrezione gli ospiti della mensa.

Il servizio della Mensa Caritas non potrebbe andare avanti senza il contributo dei tanti benefattori, che donano con generosità per soddisfare le necessità di gestione, e i volontari. È a loro che suor Gianna invia una lettera in occasione del Natale:

"Carissimi Amici,



il mio sentito grazie per l’aiuto e il ricordo che ci dimostrate verso quest’opera. Colgo questa occasione per ringraziarvi, assieme a tutti i volontari che ogni giorno della settimana offrono il loro tempo con dedizione e coraggio per aiutare i nostri fratelli che ci visitano nella Mensa Diocesana di Vasto.

Tutti conosciamo i mutamenti della nostra società, i terremoti, le alluvioni, le difficoltà legate alla perdita del lavoro, le alterne fortune della vita. Tutto ciò non ci deve scoraggiare, anzi ci deve rendere più forti e coraggiosi per essere pronti a dare un aiuto, morale, economico, manuale, ognuno secondo i doni ricevuti da Dio.

Nella Mensa, nel nostro piccolo, ci rendiamo disponibili nel preparare i pasti per 365 giorni all’anno, non solo per chi può arrivare nella nostra sede, ma anche per quelli che sono impossibilitati per varie difficoltà, per loro prepariamo pasti da asporto e pacchi per famiglia.

Con l’aiuto del Signore, vi auguriamo Buon Natale e felice Anno Nuovo a voi e famiglia da tutti noi ospiti e volontari.

Grazie!".