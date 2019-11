La Virtus Tufillo sbanca Lentella in una delle partite più sentite della categoria. I biancazzurri non si limitano alla vittoria ma dilagano contro una delle capoliste del campionato confermando così la propria fama di ammazza-prime dopo i risultati positivi contro Sansalvese, Torrebruna e Real San Giacomo.

Gli ospiti si portano sul 2 a 0 già nel primo tempo, Elia Portellini dimezza le distanze e poco dopo fallisce il rigore del possibile pareggio. I biancazzurri prendono così il largo; reti tufillesi di D'Ugo (doppietta), Pavone (doppietta), Ramundi e Fiore. Per i gialloverdi – oggi rimaneggiati a causa di diverse assenze – anche il secondo gol è stato messo a segno da Portellini. Intanto, prima della chiusura del mercato, il Lentella ha preso dallo Sporting San Salvo (Prima categoria) Alessio Fizzani che sarà disponibile all'inizio del nuovo anno.

La Sansalvese si aggiudica l'altro infuocato big match e diventa capolista solitaria fino alla ripresa delle ostilità. Contro il Torrebruna, in trasferta, finisce 2 a 1 con le reti di Argentieri e Chioditti per la formazione di mister De Luca. I padroni di casa sono andati in rete con Farina. Diverse le proteste da parte di entrambe le squadre contro alcune decisioni del direttore di gara e non sono mancate scintille tra le due panchine.

In zona play off torna la rediviva New Robur di Castiglione Messer Marino che oggi ne se segna 7 contro il modesto Pollutri. Contro i granata, fuori casa, si scatenano Magnacca (doppietta), Carosella (doppietta), Di Domenica (rigore), Iacovone e Fangio. Per il Pollutri è il secondo 7 a 0 consecutivo, mentre per la New Robur c'è la conferma di un ruolino di marcia di tutto rispetto: nelle ultime 4 gare ben 20 reti segnate e solo una subita.

Il Montalfano ridimensiona le ambizioni dell'Aurora Furci aggiudicandosi la sfida odierna per 3 a 0. Griguoli e una doppietta di Cane regalano i tre punti ai cupellesi che ora mettono nel mirino la zona play off. Il pensiero dei giocatori, però, non poteva non essere rivolto al proprio allenatore, il sansalvese Angelo Suero che in mattinata ha perso la giovane figlia. A lui va la vicinanza della squadra e anche della redazione di zonalocale.it.

Torna alla vittoria il Real San Giacomo. 4 a 1 al Guilmi e rincorsa dei play off non impossibile. Gli scernesi si impongono con le reti di Sabatini, D'Ercole e una doppietta di D'Annunzio.

L'unico pareggio di giornata si registra tra Dinamo Roccaspinalveti e Casalanguida: 1 a 1. Di Di Marco e Mohammed le reti; per la Dinamo da registrare un rigore fallito sullo 0 a 0.

Infine, la giornata è stata chiusa dall'inedito derby vastese tra Atletico e United andato in scena sul campo di Vasto Marina. Finisce 2 a 1 per gli uomini di mister Manzi con i gol di Ascione e Bamba Cane. Le due formazioni sono appaiate a 9 punti.

Ora il campionato di Terza categoria va in letargo. Si tornerà in campo il 18 gennaio 2017 con le interessanti sfide tra New Robur e Lentella e tra Sansalvese e Montalfano.

L'11ª GIORNATA

Atletico Vasto - Vasto United 2-1

Dinamo Roccaspinalveti - Casalanguida 1-1

Lentella - Virtus Tufillo 2-6

Montalfano - Aurora Furci 3-0

Pollutri - New Robur 0-7

Real San Giacomo - Guilmi 4-1

Torrebruna - Sansalvese 1-2

LA CLASSIFICA

Sansalvese 27



Virtus Tufillo 26

Lentella 24

Torrebruna 21

New Robur 20



Montalfano 18

Real San Giacomo 17

Aurora Furci 16

Dinamo Roccaspinalveti 16

Casalanguida 13

Atletico Vasto 9

Vasto United 9

Pollutri 2

Guilmi 0

IL PROSSIMO TURNO

Aurora Furci - Real San Giacomo

Casalanguida - Atletico Vasto

Guilmi - Pollutri

New Robur - Lentella

Sansalvese - Montalfano

Torrebruna - Vasto United

Virtus Tufillo - Dinamo Roccaspinalveti