PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Domenica che poteva andare meglio per le formazioni del Vastese impegnate nel girone B di Prima categoria. Il bilancio è di due pareggi, due sconfitte e una partita sospesa. Termina con soli due minuti di anticipo l'accesa sfida tra Tollese e Real Montazzoli. Una bottiglia di vetro è piovuta in campo dagli spalti, il guardalinee locale ha accusato un malore venendo trasportato in ospedale. In seguito al parapiglia generale creatosi in campo e tra il pubblico, l'arbitro ha fischiato in anticipo la fine della partita. Per ora non si hanno notizie sull'individuazione della responsabilità del gesto; fattore determinante, questo, in caso una delle due squadre presentasse ricorso.

Lo Sporting San Salvo sembra aver perso la bussola dei tempi migliori e non va oltre l'1 a 1 a Paglieta restando a un punto da quella zona play off che prima sembrava essere l'obiettivo minimo raggiungibile.

Altro pareggio quello a reti bianche tra Fresa e Real Porta Palazzo. I biancorossi restano in 10 dalla metà del secondo tempo per l'espulsione di Annibali, ma i vastesi non ne approfittano (Napolitano colpisce una traversa e sbaglia un rigore).

Ai gialloneri di mister Vino la giornata non sorride ulteriormente perché il Tre Ville vince contro il Roccaspinalveti (3 a 0) e allunga il fondo classifica.

Da segnalare il 4 a 4 della Marcianese contro il Guastameroli con il gol del definitivo pareggio siglato per i lancianesi dal portiere Angelo Veleno nei minuti di recupero.

Chiude la giornata la partita delle 18 tra la capolista Ortona e il Trigno Celenza terminata 7 a 0 per i padroni di casa.

Si tornerà in campo il 18 gennaio 2017 per la 15ª giornata.

LA 14ª GIORNATA

Fresa - Real Porta Palazzo 0-0

Guastameroli - Marcianese 4-4

Ortona - Trigno Celenza 7-0

Piazzano - S. Vito 6-1

Sporting San Salvo - Paglieta 1-1

Tollese - Real Montazzoli sosp.

Tre Ville - Roccaspinalveti 3-0

Riposa Scerni

LA CLASSIFICA

Ortona 32



Guastameroli 25

Real Montazzoli 24*

Piazzano 21

Marcianese 20



Scerni 19

S. Vito 19

Sporting San Salvo 19

Tollese 18*

Paglieta 18

Roccaspinalveti 13

Trigno Celenza 11



Fresa 8

Tre Ville 8



Real Porta Palazzo 5

* una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO (15.01.17)

Marcianese - Ortona

Paglieta - Fresa

Real Porta Palazzo - Tre Ville

Roccaspinalveti - Piazzano

S. Vito - Tollese

Scerni - Guastameroli

Trigno Celenza - Sporting San Salvo

Riposa Real Montazzoli

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

L'Atletico Cupello chiude l'anno da capolista. Nell'ultima partita del 2016 vince facile contro il Carunchio 2010 fanalino di coda e supera il Mario Tano fermato sabato dal Gissi (1 a 1, gol del pareggio giallorosso di Manuele Tittaferrante).

A Cupello finisce con una goleada: 5 a 2. In evidenza tra i biancorossi il neoacquisto Giuseppe Zara, autore di una doppietta; l'Atletico prende poi il largo con Mirolli, Luciano e Ventrella; per i carunchiesi Mirko Palazzo e Francesco Turdò. Con i tre punti di ieri la formazione di mister Carbonelli stacca di un punto la squadra di Atessa.

Si fa interessante la sfida in zona play off dove gli ultimi due posti sono occupati da San Buono e Odorisiana. La formazione giallorossa ieri ha vinto in casa contro il Di Santo Dionisio per 2 a 0. Antonio Marcianelli ed Emanuele Suriano firmano le reti che permettono di agganciare la squadra di Monteodorisio.

I biancoverdi cadono in trasferta contro un Real Carpineto Sinello in ripresa. La squadra di mister Marrocco è ora distante 10 punti da quella vetta che prima del derby contro l'Atletico era molto più a portata di mano. A Carpineto finisce 2 a 1 per i locali. Odorisiana in vantaggio con Eugenio Vitelli, poi Di Paolo e Andrei siglano le reti del sorpasso.

A quattro punti di distanza dalla zona-promozione c'è lo Sporting Vasto che nelle ultime settimane ha notevolmente rinforzato l'organico con arrivi di categoria superiore (Nando Giuliano, Romano Vetta, Daniele Di Foglio e Nicola Sputore). Contro il Palena termina 2 a 2. El Quattheng e D'Amelio aprono le marcature portando i vastesi su 2 a 0; poi due uscite da rivedere del n. 1 locale permettono agli ospiti di pareggiare.

Chiude l'anno con una vittoria il Mario Turdò che dentro casa ferma le ambizioni dello Sporting Altino. Una doppietta di Luca Barisano e una rete del solito Buba Baldeh fissano il risultato sul 3 a 0 finale.

La giornata si conclude con l'importante punto in ottica salvezza conquistato in trasferta dal Real Casale a Quadri. Finisce 1 a 1, per i casalesi in gol Di Tullio.

La Seconda categoria tornerà in campo in anticipo rispetto a Prima e Terza, l'8 gennaio. Da annotare la sfida play off San Buono - Palena e lo scontro diretto per la salvezza tra Real Casale e Real Carpineto Sinello.

LA 13ª GIORNATA

Mario Tano - Gissi 1-1 (ieri)

Atletico Cupello - Carunchio 2010 5-2

Mario Turdò - Sporting Altino 3-0

Quadri - Real Casale 1-1

Real Carpineto Sinello - Odorisiana 2-1

San Buono - Di Santo Dionisio 2-0

Sporting Vasto - Palena 2-2

Tornareccio - Villa S. Maria 1-0

LA CLASSIFICA

Atletico Cupello 34



Mario Tano 33

Palena 25

Odorisiana 24

San Buono 24



Sporting Vasto 20

Tornareccio 20

Sporting Altino 20

Mario Turdò 17

Gissi 16

Di Santo Dionisio 14

Real Casale 11

Villa S. Maria 9



Real Carpineto Sinello 9

Quadri 6



Carunchio 2010 4

IL PROSSIMO TURNO (08.01.17)

Carunchio 2010 - Mario Tano

Di Santo Dionisio - Atletico Cupello

Gissi - Tornareccio

Odorisiana - Mario Turdò

Real Casale - Real Carpineto Sinello

San Buono - Palena

Sporting Altino - Sporting Vasto

Villa S. Maria - Quadri