Dopo un allegro giro per le vie della città, con partenza dal "solito" ritrovo del belvedere San Michele, il gruppo dei Babbo Natale del Vespa Club Vasto ha fatto tappa in piazza. Preceduti da un'Ape con tanto di "secondo" Babbo Natale a bordo, si sono fermati all'inizio di corso Italia le due ruote guidate da impeccabili Babbo Natale, con divisa d'ordinanza rossa, barbe e cappelli.

Tanti curiosi, in una bella mattinata di sole che ha favorito le passeggiate in centro, si sono avvicinati al gruppo dei Babbo Natale vespisti per una foto ricordo. I soci del Vespa Club hanno ricambiato con tanti sorrisi e, naturalmente, caramelle e cioccolatini per i più piccoli e non solo.