L'ultima domenica di campionato dell'anno non regala particolari emozioni per le due vastesi impegnate nel campionato di Eccellenza del quale oggi si disputava la prima giornata di ritorno. Il San Salvo non va oltre il pareggio a reti bianche nella sfida casalinga contro il Morro D'Oro. Il Cupello perde invece a Montorio per 2 a 0; in settimana i rossoblù hanno perso Augelli, tornato in Puglia.

Risultati non esaltanti che allontanano le due formazioni dai posti che contano. Il San Salvo resta distante due punti dalla zona play off, nella quale il Paterno dell'ex Di Ruocco occupa l'ultimo posto utile. La formazione biancazzurra nell'ultima gara dell'anno, mercoledì 22, andrà in trasferta contro il River Chieti.

I cupellesi di mister Di Francesco sono ora a 10 punti dalla zona promozione; dovranno invertire decisamente la tendenza per continuare a sperare e non restare, addirittura, inguaiati nelle parti più basse della classifica a partire dalla prossima partita contro l'Amitermina.

LA 1ª DI RITORNO

Amiternina - Alba Adriatica 1-3

Capistrello - Sambuceto 0-0

Martinsicuro - River Chieti 1-1

Miglianico - Francavilla 0-1

Montorio 88 - Cupello 2-0

Penne - Paterno 0-1

RC Angonala - Nerostellati 3-0

San Salvo - Morro d’Oro 0-0

Virtus Teramo - Acquaesapone 2-1



LA CLASSIFICA

41 Francavilla



38 Martinsicuro

34 RC Angolana

34 Alba Adriatica

32 Paterno



31 Nerostellati

30 San Salvo

26 Capistrello

25 Sambuceto

25 Acquaesapone

22 Cupello

19 River Chieti

17 Morro d’Oro

16 Miglianico

16 Montorio

16 Virtus Teramo



16 Penne