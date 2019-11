I carabinieri della Stazione di Vasto hanno smascherato due persone specializzate nel furto di pensioni, dopo la denuncia di un 70enne del posto, rimasto vittima del furto della sua pensione di 2mila euro ad opera di due individui che dapprima gli hanno lanciato contro una confezione di yogurt, imbrattandogli gli indumenti e poi simulando di volerlo aiutare nel ripulirsi, con destrezza gli hanno sfilato la pensione custodita all’interno della tasca del giubbotto.

L'attività d’indagine, condotta anche tramite l'analisi delle immagini di videosorveglianza, ha permesso di identificare e deferire in stato di libertà alla autorità giudiziaria per il reato di furto con destrezza aggravato in concorso, due residenti nel foggiano già noti alle forze dell'ordine: M.A. di 60 anni e R.F. di 59 anni.

"Le indagini - spiegano dal Comando provinciale - continuano per individuare se vi sono sia complici dei due o altre vittime incappate nell’attività delittuosa della medesima banda. Il risultato conseguito dai carabinieri è frutto anche dell’intensificazionei dei controlli sul territorio in prossimità delle festività natalizie diposte dal comandante della ompagnia carabinieri di Vasto".