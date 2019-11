Ieri sera il Consiglio comunale di Vasto ha approvato all'unanimità il regolamento per i voucher, i buoni lavoro finalizzati a consentire ai disoccupati di espletare prestazioni lavorative occasionali per il Comune. Le nuove regole stabiliscono i criteri per l'attribuzione dei punteggi da cui scaturirà la graduatoria.

Interviste video a Guido Giangiacomo (Forza Italia) e alla presidente della Commissione Affari generali e regolamenti, Maria Molino (Avanti Vasto).