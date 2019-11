Oreste Di Francesco è un nuovo componente del consiglio direttivo della Figc Abruzzo. Oggi, a Montesilvano, si è tenuta l'assemblea regionale che ha confermato la fiducia al presidente Daniele Ortolano per il quadriennio 2016-2020. Il 35enne imprenditore cupellese, una vita dedicata al calcio, prima come atleta e poi come dirigente, ha ottenuto la fiducia per intraprendere questa nuova esperienza. Ieri sera Di Francesco ha rassegnato le sue dimissioni da presidente del Cupello Calcio, società che milita nel campionato di Eccellenza, lasciando la guida nelle mani di Fernando Boschetti.

La felicità del Cupello Calcio. È Alessandro Pasquale ad esprimere la soddisfazione della società rossoblu per l'elezione di Oreste Di Francesco. "Siamo davvero contenti per questa giornata. Abbiamo sostenuto Oreste da quando ha maturato la volontà della candidatura ed è con orgoglio che oggi possiamo dire che la Cupello calcistica esprime un suo rappresentante nel consiglio federale abruzzese. Noi continueremo a lavorare per il bene del Cupello Calcio seguendo il solco tracciato da lui".

La dedica del neo consigliere. "Voglio dedicare questa giornata a mio padre Giuseppe, che sin da quando ho 4 anni, mi ha trasmesso i veri valori del calcio". Così Oreste Di Francesco sintetizza le emozioni di una giornata. Poi aggiunge: "Voglio ringraziare il Cupello Calcio, che mi ha permesso di intraprendere questo percorso, tutte le società del territorio che mi hanno sostenuto e dato fiducia. Ho ritenuto dimettermi da presidente perchè da oggi il mio ruolo nel mondo del calcio sarà diverso, non dovrò fare gli interessi della mia squadra del cuore ma dovrò avere cura di tutte le società sportive. Ma sono certo che tutti i dirigenti del Cupello sapranno continuare a fare un buon lavoro. Il programma stilato dal presidente Ortolano per i prossimi quattro anni è ricco di iniziative, lavoreremo sodo sui settori giovanili e per dare un rinnovato slancio al calcio dilettantistico".