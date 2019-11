È stato necessario prolungare il tempo di apertura oltre il previsto per consentire ai tanti visitatori di partecipare al presepe vivente organizzato presso la scuola Spataro dell'Istituto comprensivo 1 di Vasto. I visitatori hanno pazientemente atteso il proprio turno in lunghe file per poi assistere alla bella manifestazione che, come spiegato dalla dirigente scolastica, la dottoressa Sandra Di Gregorio, ha coinvolto personale scolastico, genitori e nonni dei bambini per un evento che ha inteso rappresentare il buon Natale dell'Istituto, "nel rispetto di tutti". La rappresentazione, infatti, ha avuto un impianto di tipo antropologico-culturale, nel rispetto delle diverse sensibilità religiose. Presente all'evento anche l'assessore all'Istruzione Anna Bosco.

Soddisfatta la dirigente Di Gregorio per la grande partecipazione: "Voglio ringraziare la protezione civile, che avevamo avvisato informalmente, immaginando che sarebbero venuti in tanti. Un ringraziamento anche al personale scolastico e alle famiglie che, come sempre, si sono dimostrate molto collaborative per le iniziative della scuola". Buona la prima, quindi, è appuntamento al 20 dicembre, quando la Spataro bisserà l'appuntamento in occasione dell'open day. In mattinata ci saranno i laboratori e nel pomeriggio il secondo appuntamento con il presepe vivente.