Si è svolto ieri, nella chiesa di Santa Maria del Sabato Santo, il concerto di Natale del Coro del Liceo Musicale "R. Mattioli" di Vasto. Un pubblico attento e numeroso ha ascoltato con attenzione e trasporto il Coro di sessanta giovani voci che hanno proposto celebri brani natalizi, quali "Holy night", "Deck the halls", "Carol of the bells". Momento culminante del concerto è stato il "Gloria" di Antonio Vivaldi, riproposto anche come bis.

Bravi anche i ragazzi che hanno interpretato parti da solista: Marta Nicolucci, Maria Chiara Ruano, Chiara Muratori, Giorgia D'Antuono, Simona Morrone, Sara Simone, Marta Bronzo, Nico De Nicolis, Michael Zappitelli, Adriana Orefice, Costanza Caruso.

Il Coro, diretto dalla professoressa Tania Buccini, è stato accompagnato anche da un ensemble strumentale con all'organo il Prof. Alberto Ortolano, al contrabbasso il Prof. Guerino Taresco e, rispettivamente alla tromba e al violoncello, dagli alunni Fabrizio De Nadai e Terenzio Ranalli.