Il 14 dicembre si è svolta presso il campo di via Stingi di San Salvo un triangolare di calcio a 11, organizzato dal professore dell’IIS “R. Mattioli”, Nicandro Gambuto, per promuovere una raccolta fondi a favore delle popolazioni terremotate.

L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale di San Salvo, ha visto protagoniste tre squadre: quella mista dell’IIS “Mattioli” di San Salvo formata da alunni e docenti e capitanata dallo stesso Gambuto, gli Amatori Sporting San Salvo e la squadra Vasto United. Il torneo è stato inaugurato dalla banda della città di San Salvo.

Grande la partecipazione all’evento anche grazie all’impianto acustico realizzato dai ragazzi del 5° B LSA del Mattioli: K. Zingarelli, A. Mariotti, M. Marocco, C. Gizzi e G. Echevarria, che ha favorito il coinvolgimento di tutto il pubblico sugli spalti grazie anche alla coinvolgente telecronaca di G. Cinquina del 5° B ITE del “Mattioli”.

La squadra vincitrice è stata la squadra mista dell’IIS Mattioli, seguita al secondo posto dagli Amatori Sporting San Salvo e al terzo dal Vasto United. Le squadre sono state premiate dall’assessore alla cultura del Comune di San Salvo Giovanni Artese.

La quota raggiunta, di 509.90 euro raccolti esclusivamente durante la manifestazione, sarà donata al comune di Amatrice per la ricostruzione del paese. L’intento dell’iniziativa è stato soprattutto quello di unire lo sport alla solidarietà per aiutare le popolazioni terremotate in questo momento difficile.

RSS “Mattioli” San Salvo

C. Antenucci - Federica D’Andreamatteo – L. Tana – A. Albo – F. Pelliccia – L. Potenza