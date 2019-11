In scena (fuori abbonamento) al Teatro Rossetti di Vasto, venerdì 16 dicembre alle ore 21, Buonasera, dottor Nisticò, monologo teatrale tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Del Giudice (edizioni Pamio).

Interprete Mario Massari, che ha scritto la sceneggiatura insieme ad Antonio Del Giudice, e ha affiancato nella regia Martina Gatto, giovane e promettente attrice e regista. Prodotto dalla Piccola Bottega Teatrale, lo spettacolo ha convinto la critica e ha entusiasmato il pubblico.

Buonasera, dottor Nisticò è una storia, che sfiora tutti i giorni le vite di tutti. Storia di soldi non sempre puliti, di amori non sempre leali, di figli viziati e traditi, di pulpiti che predicano bene e razzolano male, di un uomo che, immemore dei principi appresi dai genitori, cede all'ambizione malsana e finisce per tradire anche se stesso". Mario Massari, attore di talento, ci regala un'ora di emozioni forti e vere.

Posto unico: 8 euro. Biglietteria del Teatro aperta un’ora prima dello spettacolo.

