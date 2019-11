Approvato mercoledì scorso dalla Giunta comunale il progetto del nuovo impianto di illuminazione della pista ciclabile di Vasto Marina. Il progetto redatto dal IV Settore prevede un costo complessivo di 94.172,56 euro.

"Si tratta di un’opera attesa da anni, - ha sottolineato l'assessore ai Servizi manutentivi Luigi Marcello - a cui abbiamo dedicato un importante lavoro programmatorio e di reperimento delle risorse occorrenti. I nuovi pali avranno un’altezza superiore rispetto a quella dei precedenti (4,5 m rispetto a 1 m): ciò consentirà di migliorare la sicurezza dei tanti fruitori. I lavori della pista ciclabile andranno di pari passo alla ristrutturazione del pontile, per cui è al lavoro una task force di tecnici comunali".

La speranza, probabilmente, è anche quella che a quell'altezza non siano più alla portata dei vandali, che in brevissimo tempo avevano distrutto l'impianto precedente, tant'è che, come spiegano gli uffici comunali, "l’intervento prevede in primo luogo l’asportazione dei corpi illuminanti definitivamente compromessi a seguito di ripetuti atti vandalici compiuti da ignoti già all’indomani della conclusione dei lavori di installazione, e del relativo sistema di cablaggio. Più in generale, l’amministrazione sottolinea l’importanza strategica che tale riqualificazione assume all’interno del quadro degli interventi rivolti a Vasto Marina".

Soddisfatto il sindaco Franceco Menna: "Continua con determinazione l’attenzione dell’amministrazione per il centro turistico della nostra meravigliosa Città. La pista ciclabile è diventata, nel corso degli anni, un elemento caratteristico ed irrinunciabile della nostra costa: uno spazio dedicato allo sport e al tempo libero a beneficio di cittadini e turisti. Riqualificarla è un obiettivo strategico a cui dedicheremo i prossimi mesi".