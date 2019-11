Durante lo scorso fine settimana l'associazione di protezione civile Madonna dell'Assunta di Casalbordino ha vissuto due giornate intense ospitando, presso l'Auditorium Comunale, il corso radio per telecomunicazioni in emergenza sala radio a cui hanno partecipato le altre associazioni che fanno parte della Fir-Cb delle province di Chieti e Pescara. Il corso è stato tenuto dal coordinatore nazionale della Fir-Cb Savero Olivi. La seconda giornata ha visto il rinnovo delle cariche provinciali e regionali della federazione di protezione civile. Per la regione Abruzzo è stata confermata alla guida Luciana Graziani della Fir-Cb di Ortona mentre in provincia di Chieti è stato eletto Alfonso Buccigrossi del gruppo San Vitale di San Salvo.

L'appuntamento è stato anche l'occasione per ricordare l'impegno dei volontari, ancora oggi attivo, nelle zone colpite dal sima di Marche e Umbria. In particolare la presidente regionale Fir Cb Graziani ha consegnato al sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci una maglietta fatta stampare dalla Pro Loco di Arquata del Tronto, con la scritta 'Casalbordino c'era', come simbolo di riconoscenza per l'impegno dei volontari locali nella zona. Oltre alle attività sul posto lo scorso ottobre era stata donato dal Comitato feste di San Rocco una cucina da campo [LEGGI]. Il presidente della PC di Casalbordino, Tommaso Bucciarelli, ha ricordato anche che è possibile acquistare online delle magliette [CLICCA QUI] il cui ricavato verrà devoluto alla Pro Loco di Arquata per le attività di ricostruzione.