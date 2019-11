Domenica 18 dicembre e venerdì 6 gennaio torna Giocattoli & Libri in MoVimento, la VI edizione del tradizionale appuntamento natalizio del Movimento 5 Stelle Vasto. I due appuntamenti sono previsti in piazza Diomede, dalle 10 alle 20.

"Giocattoli & Libri in MoVimento - spiegano gli organizzatori - è un'iniziativa molto semplice che si basa sullo scambio gratuito di giocattoli e libri che mettiamo a disposizione dei più piccoli ma anche per gli adulti, nel momento in cui il cittadino si presenti al gazebo con un giocattolo o un libro da scambiare. Il fine dell'iniziativa è quello dell'insegnamento al riutilizzo dei beni usati e per aiutare i genitori a fare un bel regalo di Natale ai propri bambini. Come abbiamo sempre fatto, la merce avanzata al gazebo sarà consegnata a un'associazione benefica locale".

"Molti dei giocattoli che vedrete - precisano dal M5S - sono frutto della vostra generosità verso le popolazioni colpite dal terremoto. Questi beni che abbiamo raccolto nelle primissime ore di necessità, non sono stati accettati dalla protezione civile, per cui noi li reinseriamo nel cerchio della solidarietà, a vostra disposizione".