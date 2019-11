Il manifesto ricalca lo stile grafico e l'immagine di Vacanze a Rio, il cinepanettone del 2008 con Christian De Sica e Massimo Ghini per la regia di Neri Parenti.

Il riferimento non è casuale: "Questo è il primo discopanettone", dicono i fondatori di '62 e Dintorni, il gruppo che a Vasto organizza eventi per gli amanti della disco di ogni età. Domani, 17 dicembre, dalle 22, la Discoteca Rio, storico locale da ballo di Vasto Marina, tornerà a riempirsi di musica, colori e tanto divertimento con "Notte degli elfi, Babbe Natale e Zampognari".

Il guest dj sarà Luigi Peluzzo e altri storici disc-jokey della riviera lo coadiuveranno durante la serata, che "non è un semplice amarcord", precisano gli organizzatori. "E' un appuntamento per gli amanti della discoteca, per tutti coloro che l'hanno frequentata e la frequentano. L'evento che abbiamo organizzato la scorsa estate ha riscosso successo perché c'erano due generazioni insieme: genitori e figli. Genitori vestiti anche in modo stravagante per far capire ai giovani che ci si può divertire, si possono trascorrere serate diverse, ma senza esagerare e senza sballarsi. Vi aspettiamo tutti".