Preparazione al via per gli atleti della Nippo Vini Fantini, in Abruzzo per il primo ritiro stagionale in vista dei prossimi appuntamenti sportivi. Per l'occasione, la squadra, con il suo capitano Damiano Cunego e il main sponsor rappresentato da Valentino Sciotti, si è fermata a Vasto per fare tappa nei locali di DGraffa, di Raffaele Di Giacomo, che ha fornito agli atleti l'abbigliamento "non sportivo" di squadra.

Un modo per incontrare i fan prima di riprendere la preparazione per la prossima stagione ciclistica. Foto di rito, autografi e un brindisi prima di riprendere il lavoro sui pedali. In attesa dell'invito al Giro d'Italia, Damiano Cunego ha intanto annunciato che probabilmente a fine gennaio debutterà in Argentina. Non mancheranno naturalmente gli appuntamenti sulle strade italiane ed europee.