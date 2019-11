Ore 20,17 - Approvato all'unanimità con alcuni emendamenti di Giangiacomo il regolamento sui voucher.

Ore 19,20 - Approvato il regolamento del compostaggio domestico: 17 favorevoli, 3 contrari, astenuto Prospero (Progetto per Vasto).

Ore 19,06 - Sputore (Pd): "La riduzione della tassa ai cittadini la faremo a un anno dall'avvio del compostaggio".

Ore 18,53 - Laudazi (Il Nuovo Farò) sollecita l'amministratore a "premiare quei cittadini che faranno il compostaggio". " Il centro del riuso vogliamo farlo? Lo facciamo in due mesi". Risponde Paola Cianci, assessora all'ambiente: "Lo stiamo facendo".

Laudazi: "Questa menata dell'isola ecologica la facciamo dopo tanti anni?".

Al termine del suo intervento Laudazi annuncia il suo voto favorevole. Voterà a favore anche D'Elisa (Gruppo misto). Contrario Suriani (FdI): " Non avremo una riduzione della Tari".

Ore 18,32 - Marra (Si per Vasto) ricorda "le 500 compostiere che andremo a distribuire con i criteri previsti dal regolamento".

Ore 18,19 - Carinci (M5S): "Chi farà il compostaggio non potrà godere della riduzione della tassa, o meglio non potrà goderne de plano, ma solo previa valutazione della sperimentazione. Cosa dobbiamo sperimentare ancora?".

Ore 18,10 - Con la relazione di Maria Molino, presidente della Commissione Affari generali e regolamento, inizia la discussione sul regolamento del compostaggio domestico.

Ore 18,07 - Approvata all'unanimità la variazione di bilancio finalizzata a recepire un finanziamento regionale da 80mila euro per la realizzazione di una scogliera frangiflutti radente nel mare antistante il porto di Punta Penna.

Ore 17,34 - Forte legge l'elenco dei revisori dei conti e la relativa regolamentazione.

Ore 16,58 - In corso la discussione delle interpellanze.

Ore 16,43 - Eletta Alessandra Cappa (Unione per Vasto) con 6 voti e 16 schede bianche. L'INTERVISTA [GUARDA]

Ore 16,34 - Giangiacomo (FI) chiede alla maggioranza di "non votare o votare scheda bianca", lasciando scegliere all'opposizione il vice presidente che le spetta da regolamento.

Del Piano (Si per Vasto): "La maggioranza voterà scheda bianca".

Ore 16,26 - Marco Gallo (M5S) subentra Ludovica Cieri e, nel suo primo discorso in Aula, dice: "Non ci interessava e non ci interessa la vice presidenza del Consiglio comunale" e "non ci vendiamo per un piatto di lenticchie". L'INTERVISTA [GUARDA]

Al termine del discorso prende la parola Forte, che chiede un minuto di raccoglimento alla memoria di Alfonso Filippini, consigliere comunale socialista negli anni Settanta-Ottanta.

Ore 13 - E' in programma alle 15,30 in municipio la riunione in cui l'opposizione cercherà un accordo sull'elezione del nuovo vice presidente (scelto dall'opposizione) del Consiglio comunale dopo le dimissioni di Ludovica Cieri cui, per effetto del meccanismo della surroga, subentrerà sugli scranni del Movimento 5 Stelle il primo dei non eletti, Marco Gallo.

Fonti interne al centrodestra riferiscono che i consiglieri di quella coalizione sono disponibili a votare uno dei due rappresentanti pentastellati (Dina Carinci o Marco Gallo). In alternativa, il centrodestra sceglierebbe Alessandra Cappa (Unione per Vasto).

L'ordine del giorno - Il regolamento dei voucher del Comune di Vasto approda oggi in Consiglio comunale. Dopo le polemiche delle scorse settimane sull'assegnazione dei buoni lavoro per prestazioni lavorative occasionali, la Commissione affari generali ha licenziato all'unanimità il documento, che oggi verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea. Accolte anche alcune proposte delle opposizioni.

Il Consiglio è stato convocato dal presidente, Giuseppe Forte, per le 16.

Sono nove i punti all'ordine del giorno. Oltre al regolamento sui voucher, in programma la surroga di Ludovica Cieri, a seguito delle dimissioni rassegnate di recente (qui l'articolo), con Marco Gallo che entrerà in Consiglio per il Movimento 5 Stelle (qui l'articolo); naturalmente si dovrà nominare il nuovo vice presidente in quota opposizione.

Le altre questioni di cui si discuterà: interrogazione presentata il 2 novembre da Alessandra Cappa sui servizi cimiteriali; interpellanza presentata il 17 ottobre da Vincenzo Suriani su traffico e decoro urbano nella zona compresa tra Via D.G. Rossetti, Via dei Conti Ricci e Via Madonna dell’Asilo; interpellanza presentata il 1° dicembre da Vincenzo Suriani sugli aumenti tariffari previsti dal Consorzio Civeta; interrogazione presentata il 1° dicembre da Edmondo Laudazi inerente la ratifica da parte del Consiglio comunale della delibera di Giunta n° 290 del 17.08.2016; interrogazione presentata il 1° dicembre da Edmondo Laudazi sull’ex Asilo Carlo Della Penna; ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 490 del 28.11.2016 Variazione al Bilancio di Previsione 2016/2018 – Annualità 2016; nomina collegio dei Revisori dei conti; ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 466 del 17.11.2016 Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 – Annualità 2016 – Iscrizione finanziamento regionale per realizzazione di una scogliera radente frangiflutto zona portuale di Vasto; comunicazione di prelievo dal Fondo di Riserva; regolamento sulla disciplina del compostaggio domestico.