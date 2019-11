Per lui domenica ad Agnone sarà una sfida da ex. Francesco Campanella, difensore della Vastese, insieme all'attuale compagno in biancorosso Stefano Manzo, nella seconda parte della scorsa stagione ha vestito la maglia dell'Olympia ottendo una non scontata salvezza. "Sarà piacevole salutare le persone che abbiamo incontrato in quei cinque mesi, avrò sempre un bellissimo ricordo di tutte le persone di Agnone - ci dice Campanella prima dell'allenamento del giovedì - . È un posto dove si può fare calcio perchè c’è gente genuina”.

La sfida è da prendere con la giusta attenzione perchè la Vastese, ad un solo punto dalla vetta occupata dal San Nicolò, vuole provare a dare seguito alla vittoria di una settimana fa con la Civitanovese per chiudere nel migliore dei modi il girone d'andata. "Noi vorremmo fare un bel regalo di Natale ai tifosi cercando di conquistare la vittoria - sottolinea il difensore biancorosso -. Dobbiamo impegnarci per restare lì attaccati alle zone alte fino a marzo, quando ci sarà il rush finale per fare davvero qualcosa di grande".

È una Vastese che, dal giorno del raduno a Castelmauro, ha fatto passi da gigante. Anche nel reparto difensivo, nelle prime giornate con tanti gol incassati, prosegue nel cammino con il segno più. "Abbiamo avuto un inizio non brillante, poi con il lavoro e la dedizione siamo riusciti ad avere qualche risultato positivo, anche a livello di reparto. Mi sento di migliorare settimana dopo settimana e mi auspico davvero di poter proseguire con un rendimento costante".

Si chiuderà un girone d'andata e poi, dopo qualche giorno di riposo, si inizierà a guardare al ritorno. In giorni in cui si fanno i propositi per il nuovo anno abbiamo chiesto a Campanella cosa chiederebbe in regalo per il 2017. "Da buon campano non pronuncio quella parola - dice sorridendo - . Ma è un po’ il sogno di tutti noi in squadra. Non lo diciamo però ci siamo capiti, vero?".

La 17ª giornata

Chieti - Alfonsine

Fermana - Jesina

Matelica - Pineto

Monticelli - Sammaurese

Olympia Agnonese - Vastese

Recanatese - Romagna Centro

San Marino - Castelfidardo

Civitanovese - San Nicolò

Vis Pesaro - Campobasso

La classifica: 33 San Nicolò; 32 Vastese, Fermana; 30 Matelica, Vis Pesaro; 26 Olympia Agnonese; 25 Sammaurese; 23 Jesina; 22 Monticelli, Campobasso; 18 Civitanovese, San Marino; 17 Castelfidardo, Romagna Centro; 16 Pineto; 14 Alfonsine; 12 Recanatese; 1 Chieti.