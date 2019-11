Digitalizzazione dei dati territoriali per renderli rapidamente usufruibili a tecnici,cittadini e imprese. Nasce con questo scopo l'ufficio Pianificazione aree interne che sarà presentato lunedì 19 dicembre a Torrebruna (ore 16, ex Comunità montana, via Istonia). I comuni aderenti sono 25: Torricella Peligna (capofila), Borrello, Carunchio, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, Colledimezzo, Gamberale, Fraine, Gessopalena, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Pennadomo, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, San Giovanni Lipioni, Schiavi d’Abruzzo, Torrebruna, Villa Santa Maria.

Il progetto di e-government ha mosso i primi passi nello scorso mese di giugno con la digitalizzazione dei dati territoriali dei Comuni aderenti (piani urbanistici, catastali, uso civico, ecc.) per rispondere agli obiettivi fissati dalle direttive regionali, nazionali ed europee.

Capofila della convenzione è il Comune di Torricella Peligna. L'area "Basso Sangro Trigno" – alla quale afferiscono gli adereni – è stata selezionata dalla Regione Abruzzo come prototipo (in Italia ce ne sono uno per regione) per sperimentare azioni inerenti i servizi salute, istruzione e mobilità, lo sviluppo locale e il contesto.

Il progetto dell'ufficio Pianificazione aree interne è finanziato dalla Regione (Servizio Enti Locali), nell’ambito del PAR FSC 2007/2013 (Linea VI.1.4.b) che pone un triplice obiettivo: 1) digitalizzazione delle mappe cartacee presenti nei Comuni (piani urbanistici, catastali, uso civico, ecc.); 2) gestione informatizzata e unitaria del territorio con conseguente riduzione dei tempi delle decisioni; 3) utilizzo di strumenti multimediali per erogare servizi ai cittadini e alle imprese.

Il lavoro realizzato finora è stato di digitalizzare le mappe cartacee dei 25 Comuni e di sovrapporli su sistemi informativi territoriali capaci di restituire una visione immediata e puntuale della pianificazione vigente sui Comuni.

IL COMMENTO DEL "SINDACO CAPOFILA" - Il sindaco di Torricella Peligna, Tiziano Teti, spiega: "il lavoro che si sta realizzando è un deciso cambio di passo rispetto alla gestione tradizionale degli uffici tecnici e al governo del territorio comunale in generale, dotarsi di strumenti digitali consente a noi amministratori di prendere decisioni opportune e rispondenti alle reali esigenze della popolazione anche in termini di equità e trasparenza. Per noi delle aree interne è una grande occasione che abbiamo deciso di cogliere insieme alle altre della Strategia Nazionale per le Aree Interne, grazie anche alla Regione Abruzzo che supporta e partecipa al processo di costruzione di questa rivoluzione digitale. Nella Strategia per l’Area Basso Sangro Trigno, che proprio in questi giorni si sta definendo, è stato inserito l’intervento dei servizi digitali erogati dalla PA come sviluppo del lavoro finora svolto presso i Comuni della nostra Convenzione. E’ un grande risultato specie per i cittadini e le imprese dei Comuni interni per far si che in queste aree si possa recuperare il gap con le realtà più virtuose”.