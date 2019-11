E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici dell'Enel per mettere in sicurezza un palo della luce da cui scaturivano scintille in via Pitagora, a Vasto.

La segnalazione è giunta al 115 attorno alle 18 dagli automobilisti in trasito sulla strada che collega via dei Conti Ricci a corso Mazzini: da un palo della pubblica illuminazione fuoriuscivano fumo e scintille causate probabilmente da un corto circuito.

I vigili del fuoco hanno presidiato la zona fino all'arrivo degli addetti della società che gestisce le oltre 6mila fonti luminose della rete viaria di Vasto.