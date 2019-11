Il calendario delle manifestazioni natalizie del Comune di San Salvo [LEGGI] si caratterizza per una serie di eventi organizzati per il quarto anno consecutivo dalla Pro Loco di San Salvo sotto l’insegna La Carovana di Babbo Natale.

I grandi appuntamenti hanno avuto inizio lo scorso 8 dicembre con il supporto al presepe degli alpini installato presso il Monumento ai Caduti e con l’esibizione dell’Associazione Il Pentagramma con “Suoni di fisarmonica”.

"Ringrazio l’Amministrazione comunale e in particolare il sindaco Tiziana Magnacca – commenta il presidente della Pro Loco Nicola Carrisi – per aver accolto le nostre proposte e sono soddisfatto per l’impegno e i progetti presentati dai nostri soci per la riuscita del programma che mi auguro venga seguito e condiviso dai cittadini".

Il calendario delle manifestazioni natalizie coordinato dagli assessori Oliviero Faienza (Attività produttive) e Giovanni Artese (Cultura).

Domenica 17 dicembre 2016

A partire da sabato prossimo 17 dicembre ci sarà una successione consecutiva di avvenimenti dal forte richiamo popolare per vivere le festività nel centro storico.

Molto atteso il “Mercatino natalizio – L’arte del saper fare” che verrà allestito tutti i giorni, dal 17 al 20 dicembre dalle ore 10.30 alle 20.00, durante il quale decine di espositori metteranno in mostra prodotti di manifattura locale per apprezzare il lavoro sin qui svolto di promuovere l’artigianato abruzzese che ha visto di recente la partecipazione a Milano alla Fiera Obej Obej 2016.

Dalle ore 15.00 alle ore 20.00 Giochi per bambini con Legnobus.

Alle ore 17.30 presso La Porta della Terra la scrittrice Paola Toeschi Battaglia presenterà il libro, con la prefazione di Dodi Battaglia, dal titolo “Più forte del male” dove racconta il disagio sopportato nella cura di un tumore affrontato con la fede.

Domenica 18 dicembre 2016

Si comincia alle ore 10.00 con un momento dedicato alla salute con il controllo dell’ipertensione e della glicemia con i volontari della Croce Rossa della delegazione di San Salvo che per tutta la giornata allestiranno una pesca di beneficenza.

Doppio spettacolo dedicato ai bambini (dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00) con il teatrino delle marionette con la presenza degli artisti di strada.

Dalle ore 16.00 alle ore 20.00 spazio ai golosi con i dolci tipici abruzzesi e in particolare le Ferratelle della nonna.

Lunedì 19 dicembre 2016

Dalle ore 16.30 alle ore 19.00 animazione per bambini con gli artisti itineranti.

Musica per i più giovani con la Beat Band Trio per un pomeriggio rock’n roll.

Martedì 20 dicembre 2016

Per tutto il giorno proseguirà la pesca di beneficenza allestita dalla Croce Rossa delegazione di San Salvo.

Dalle ore 16.00 alle ore 20.00 Divertlandia installerà i giochi gonfiabili.

Molta attesa l’esibizione dalle ore 17.00 alle ore 18.00 del Coro degli Alpini in occasione del Fuoco di San Tommaso.

Giovedì 22 dicembre 2016

Infine chiusura con la musica con il Concerto di Natale dell’Associazione il Pentagramma diretta dal maestro Michelangelo Mucilli.