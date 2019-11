Salvatore Cataldo, professione danzatore. Dopo aver lasciato Vasto all'età di 16 anni, il giovane vastese, con piccole esperienze teatrali alle spalle, ha vissuto in Turchia, Roma, Germania, Egitto e, attualmente, a New York, dove ha avuto la fortuna di esibirsi con compagnie di tutto rispetto. La sua storia, raccontata dal blog Lettere dalla Realtà [LEGGI] ha portato alla realizzazione di un reportage video in collaborazione con zonalocale.tv che oggi vi proponiamo [GUARDA].