Ancora una volta una scuola è finita nel mirino dei ladri. Questa notte, dalla sede della scuola media 'Zimarino' di Casalbordino, dove sono ospitate anche le classi della primaria, sono spariti 5 computer portatili che venivano utilizzati per l'attività didattica collegati alle Lim, le lavagne interattive.

Questa mattina, alla riapertura della scuola, il personale in servizio ha fatto l'amara scoperta e allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Casalbordino che sono alla ricerca di elementi utili alle indagini. "Verranno visionate le telecamere della videosorveglianza comunale - spiega il sindaco Filippo Marinucci - per cercare di capire come sono entrati. Da una prima analisi, infatti, non sembrano esserci vie d'ingresso forzate". Bottino comunque magro per i malviventi visto che i cinque notebook portati via erano vecchi modelli. Fortunatamente la maggior parte dei pc della scuola erano stati messi sotto chiave in una stanza con la porta blindata.

La questione sicurezza. Di fronte a questo ennesimo furto che si registra in paese il primo cittadino rilancia un appello ai suoi concittadini. "Dobbiamo mettere in rete le telecamere comunali con quelle dei privati, per aumentare il livello di sorveglianza. L'ho già ripetuto più volte, chi ha una telecamera o intende installarla - spiega Marinucci - ce lo comunichi e, attraverso un indirizzo IP, inserirà nella nostra rete le sue immagini. Con tanti punti di ripresa il territorio sarà maggiormente controllato. Stiamo".