La Polizia Stradale di Vasto Sud ha recuperato 100 pannelli fotovoltaici rubati trasportati con un Fiat Ducato anch'esso sottratto illecitamente qualche settimana fa a Pollutri. L'operazione è avvenuta ieri sera intorno alle 20 sul tratto sansalvese dell'A14, quanto il veicolo (con targa rumena) non si è fermata all'alt delle forze dell'ordine.

È scattato così l'inseguimento durante il quale l'uomo alla guida ha più volte tentato di provocare un incidente. Vistosi perduto ha abbandonato il mezzo in corsa fuggendo a piedi. Il successivo dispiegamento di forze ha permesso di rintracciarlo e arrestarlo. Si tratta di Youssef Khattabi (30 anni) residente in provincia di Foggia, di origine marocchina. La targa della Romania è poi risultata falsa; sono in corso gli accertamenti per risalire alla provenienza dei pannelli.