Torna l’appuntamento natalizio degli Angel’s Eyes Gospel Choir. Anche quest'anno l’Auditorium della Parrocchia San Paolo di Vasto farà da palcoscenico alla loro performance. Domenica 18 dicembre alle ore 21:00 andrà in scena l’ormai consueto Concerto di Natale del coro gospel vastese. Quest’ultimo, proprio per far vivere la magia dell’attesa del Natale, presenterà al pubblico un repertorio rinnovato, con nuovi brani oltre ai classici canti che fanno parte della tradizione gospel.

Un momento di condivisione attraverso la musica, attraverso l’energia che contraddistingue questa realtà musicale del territorio che proprio il prossimo anno (2017) compirà il suo decimo anno di attività. Nati nel 2007 per ricordare il pianista e medico vastese Angelo Canelli, scomparso la maledetta notte dell’8 luglio 2006, gli Angel’s Eyes continuano la propria attività musicale. Proprio in questo periodo natalizio tanti saranno gli appuntamenti in programma che vedranno il coro del maestro Danilo Laccetti esibirsi in varie città [tutte le date qui] .

Sicuramente l’appuntamento più importante resta quello di domenica prossima all’Auditorium San Paolo, una tradizione, divenuta ormai tale, che in questi anni non ha mai deluso le aspettative. Il costo del biglietto d’ingresso sarà di 5 euro. Per maggiori informazioni visitare il blog o la pagina facebook ufficiale degli Angel’s Eyes.