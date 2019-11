Dicembre, tempo di orientamento per gli studenti in uscita dalla terza media. Si tratta di un momento importante, in cui le famiglie e gli alunni dovranno scegliere quale indirizzo di studi intraprendere.

Sabato 17 dicembre, dalle ore 16.00 alle ore 1900, è previsto il primo degli OPEN DAY organizzati dall’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Filippo Palizzi” di Vasto: la scuola sarà aperta e a completa disposizione di genitori e alunni interessati ai vari corsi che l’istituto propone. I docenti illustreranno l’offerta formativa dei diversi indirizzi e sarà possibile assistere anche ad alcune lezioni e visitare i numerosi laboratori.

“Quest’anno - spiega il Dirigente Scolastico dr. Gaetano Fuiano – il nostro istituto ha organizzato anche un evento battezzato “La città che vorrei: ambiente, economia e territorio al Palizzi”, che ha lo scopo di animare una riflessione sullo sviluppo della nostra città, coinvolgendo i ragazzi, gli ordini professionali, le associazioni e l’amministrazione comunale. L’iniziativa si svolgerà dal 30 gennaio al 4 febbraio 2017: nel pomeriggio del 30 gennaio ci sarà la conferenza di apertura. Le giornate successive sono così strutturate: la mattina si svolgeranno attività laboratoriali a tema che coinvolgeranno i ragazzi delle scuole medie di Vasto, San Salvo, Cupello e Monteodorisio. Nel pomeriggio sono previsti specifici seminari organizzati in collaborazione con vari ordini professionali e rappresentanti di associazioni e operatori turistici locali. La giornata conclusiva di sabato 4 febbraio sarà un momento di festa e condivisione che prevede anche la premiazione dei lavori più significativi prodotti dai ragazzi”.

Il prossimo open day è previsto per domenica 15 gennaio 2017, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00.

Fabrizio Scampoli