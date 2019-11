Domenica 18 dicembre, alle ore 18.00, il pubblico avrà l'opportunità di incontrare l’autore-psicoterapeuta Riccardo Bucciarelli per gli “Incontri con l’autore” programmati dal Centro Culturale A. Moro.

Riccardo Bucciarelli è nato a Montesilvano nel 1976. Laureato in psicologia presso l’Università degli Studi di Padova, si è specializzato in psicoterapia umanistico-integrata presso l’ASPIC di Roma. Da oltre dieci anni svolge attività privata nella città di Pescara. È docente di Analisi Transazionale ed Enneagramma presso diversi centri di formazione sul territorio nazionale. Trainer per l’assertività, si occupa di tutte le problematiche relative alla coppia e alla comunicazione. Nel 2011 ha pubblicato con Edoardo Giusti: Terapia del senso di Colpa, Sovera Edizioni.

Afferma l’autore “Potere alle Donne è un vero manuale per donne e, sorprendentemente, anche per uomini che sono alla ricerca di un modo per camminare insieme nella vita, mano nella mano, con soddisfazione e appagamento".

Scritto con semplicità, competenza e con l’ausilio di esercizi molto efficaci, questo libro saprà far aprire gli occhi sul valore che giace sopito dentro l’essere Donna e l’agire di conseguenza nella relazione. Saprà far riscoprire il grande potere insito in ogni donna che è necessario ricontattare per saper accettare e sostenere un maschio e permettergli così di trasformarsi e fiorire come Uomo.Con fare deciso e concreto, l’autore restituisce la dignità che appartiene in modo naturale a uomini e donne ricollocandoli in una prospettiva stimolante verso la costruzione di un rapporto basato su libertà e amore. “Potere alle donne” è edito da Stazione Celeste.

Centro Culturale “Aldo Moro”