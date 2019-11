Si avvicina il periodo delle iscrizioni e l’istituto Comprensivo n.1 di Vasto propone a tutti i genitori che hanno bisogno di avere informazioni sulla scuola dell’Infanzia , sulla scuola Primaria e sulla Scuola Media, tantissimi appuntamenti, anche personalizzati. Consapevoli dell’importanza fondamentale della scelta della scuola giusta, che inciderà significativamente sulla qualità degli apprendimenti, sul successo formativo e sulla crescita delle future personalità dei vostri figli, il Comprensivo n.1 propone tante iniziative di Open Day, per conoscere l’offerta formativa e le peculiarità che caratterizzano i tre ordini di scuola dell’Istituto.

Per farsi conoscere la Scuola Media Paolucci vi aspetta il 15 dicembre 2016 dalle ore 16 alle 19,30 con vari laboratori didattici, la visita dell’Istituto, esibizione del coro “Paolucci” e le comunicazioni del Dirigente Scolastico e del suo Staff. Un altro momento importante per l’open day sarà il 14 gennaio 2017, dalle 17,30 alle 19, con l’illustrazione delle modalità d’iscrizione, del Piano dell’Offerta Formativa Triennale, dei Piani di Studio Personalizzati da parte del Dirigente Scolastico e delle Funzioni Strumentali.

La Scuola dell’Infanzia Spataro, aspetta tutti i genitori martedì 20 dicembre 2016 dalle 16 alle 17. A gennaio è a disposizione dal 16 al 20 gennaio 2017 dalle 10,15 alle 11,15 con laboratori vari nelle sezioni, mentre il 19 gennaio 2017 dalle 16 alle 18 è previsto oltre che l’accoglienza a scuola con tante attività , l’incontro con il Dirigente Scolastico e la presentazione del piano dell’offerta formativa triennale.

La Scuola Primaria Spataro, vi aspetta il 20 dicembre con tanti laboratori , dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30 dove è previsto l’incontro con il Dirigente Scolastico e i docenti delle future classi prime. Sarà l’occasione inoltre per presentare il Piano dell’offerta formativa triennale . Anche il 19 gennaio 2017 la scuola primaria sarà aperta con tanti laboratori e attività dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 – 18,30 è previsto l’incontro con il Dirigente Scolastico e la presentazione del piano dell’offerta formativa triennale.

Inoltre il dirigente scolastico è disponibile ad accogliere i genitori di tutti e tre gli ordini di scuola, impossibilitati a partecipare alle varie date di Open Day il martedì e il mercoledì dalle 16,00 alle 18,00.

Si ricorda che le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia si effettueranno tramite Modello Cartaceo presso gli Uffici di Segreteria. Per le iscrizioni alla Scuola Primaria “G.Spataro”, si informa che quest’anno le iscrizioni on-line si effettueranno dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017 sul sito web del Ministero dell’Istruzione (MIUR)accedendo all’Area www.iscrizioni.istruzione.it(codice meccanografico Scuola Primaria “G. Spataro” CHEE833015). Per le iscrizioni alla Scuola Media Paolucci si informa che quest’anno le iscrizioni on-line si effettueranno dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017 sul sito web del Ministero dell’Istruzione accedendo all’Area www.iscrizioni.istruzione.it (codice meccanografico Scuola Secondaria di 1° Grado “ R. Paolucci” CHMM833014). Per supportare i genitori nella procedura gli uffici della scuola in via Madonna dell'Asilo sono aperti tutte le mattine dei giorni feriali dalle ore 9.00 alle 13.00 e nei pomeriggi dei giorni martedì, mercoledì e dalle 15.00 alle 18.00.

