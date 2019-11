Con la pubblicizzazione del Bando 2017 (che scadrà il 31.03.2017), il “Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo” ha dato avvio alla sua quinta edizione. Riservato a romanzieri esordienti che scrivono in lingua italiana, il premio è riuscito a creare nei primi quattro anni un interesse crescente in ambito nazionale, soprattutto da parte di editori specializzati nella promozione di autori all’opera prima (Kimerik, Nulla Die, Elliot, ilmiolibro, Albatros Il Filo, Vertigo, Graus, Giovane Holden, Leone, Sovera, You can print ecc.). L’aspettativa è dunque di proseguire il percorso intrapreso consolidando i rapporti con gli autori, le case editrici, le associazioni e le altre realtà comunque interessate alla promozione della letteratura.

Tra le attività previste dal Premio per il nuovo anno ci saranno ancora presentazioni di libri, partecipazioni a iniziative scolastiche (è confermata la compartecipazione al progetto “Uno scrittore a scuola” presso l’Istituto Superiore Mattioli di San Salvo) e di associazioni (come l’Unitre o Pro Loco San Salvo); nell’intento di far crescere l’interesse per la narrativa anche in ambito locale, principalmente attraverso lo strumento del libro edito.

Il comitato direttivo per il 2017 è formato da Giovanni Artese (presidente), Christian Valentino (vice presidente e tesoriere), Antonio Cocozzella (segretario), Virginio Di Pierro (responsabile della comunicazione), Emilio Di Paolo (addetto all’archivio), Francesco Stanziani (relazioni con gli editori regionali), Silvia Daniele, Silvana Marcucci, Maria Iole Monaco e Giuseppe De Vito. La giuria tecnica è invece composta da Francesca Torricella, Marianna Della Penna, Gilberto Onofrillo, Silvana Marcucci, Silvia Daniele, Laura D’Angelo e Nicole Desiderio. Nell’edizione precedente, la Giuria tecnica è stata affiancata da una Giura popolare, esperimento che sarà confermato anche quest’anno con il coordinamento di Marisa Fabrizio.

Il Lions Club e il Comune di San Salvo, ideatori e gestori del Premio, esprimono in conclusione la loro soddisfazione tanto per l’edizione da poco conclusa che ha ricevutio riscontri positivi da parte di narratori e ospiti (essendo stata apprezzata l’accoglienza in città) quanto per gli obiettivi indicati per la quinta edizione, affidata all’impegno del nuovo assetto organizzativo.