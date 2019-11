Nel girone Chieti del campionato di calcio a 5 di serie D si interrompe la corsa della capolista Eurogames Cupello e ora la classifica si presenta compatta nelle posizioni di vertice, con 6 squadre in 3 punti e una graduatoria che, per effetto dei turni di riposo e delle sfide con le due squadre fuori classifica, potrà essere delineata con chiarezza solo al termine del girone d'andata.

C'è la prima sconfitta stagionale per l'Eurogames Cupello che cade in casa di un Doogle in cerca di riscatto dopo la batosta della settimana precedente a Sant'Eusanio. Gli orange di mister Conti, in una partita dai continui capovolgimenti di fronte, non riescono a capitalizzare il vantaggio ottenuto nel primo tempo, 3-2 con reti di Fortunato, Ciffolilli e Somma. Nella ripresa, complice anche una direzione di gara che ha lasciato molto a desiderare, i cupellesi hanno perso la bussola e subito la rimonta del Doogle e a nulla è servita la rete di Bolognese. Al triplice fischio il risultato è stato di 5-4 per i padroni di casa.

Vince il Futsal Casalbordino che sale a quota 15 in classifica (ma con una partita in più). La squadra di Lugi Celenza si è imposta per 10-6 tra le mura del carcere di Lanciano, contro il Libertas Stanazzo, confermando il buon momento di forma. Arriva la vittoria anche per il Cristal Vasto che, tra le mura amiche, supera con un netto 8-3 l'Atletico Roccascalegna. Sconfitte casalinghe per il Pollutri Calcio, battuto 11-2 dal Casoli e per il Torino di Santro, battuto dal forte Sant'Eusanio 8-3.

L'8ª giornata

Devils Futsal Chieti - Wolves Chieti 6-5

Libertas Stanazzo - Futsal Casalbordino 6-10

Cristal - Atletico Roccascalegna 8-3

Pollutri Calcio - Casoli 2-11

Doogle - Eurogames Cupello 5-4

Robur Agnone - San Pietro Tollo 4-19

Torino di Sangro - Sant'Eusanio 3-8

riposo: Lions Bucchianico