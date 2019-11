Futsal Atessa - Futsal Vasto 8-4

(2 Porretti, Suriani e Di Giacomo)

Ancora un sabato da dimenticare per i ragazzi di mister Giacomucci che cadono in casa del Futsal Atessa di mister Musacchio nella 10ª giornata del campionato di serie C2. I vastesi partono bene e dopo alcuni minuti si ritrovano gia avanti grazie ad una palla pizzicata a centrocampo e scagliata in rete da Suriani. La partita sembra essere in mano agli ospiti che amministrano e subiscono poco o nulla e trovano anche il raddoppio con Porretti. Mileno e compagni, però, sciupano molte occasioni che potrebbero chiudere la gara e permettono all'Atessa di non mollare ma addirittura accorciare su una palla innocua buttata al centro che trova la deviazione sfortunata in rete di Suriani (fin qui il migliore in campo). Si va al riposo sull'1-2. Al rientro in campo sono nuovamente i vastesi ad allungare il divario con Di Giacomo che porta la squadra sul 3-1. Passano pochi minuti e su una disattenzione difensiva l'Atessa si rifà sotto 3-2, ma è nuovamente Porretti a ristabilire le distanze e siglare il 4-2. La partita sembra in mano dei biancorossi ma un episodio cambia l'inerzia della gara infatti su errore di Suriani i padroni di casa siglano il 4-3 che tramortisce gli ospiti che non riescono a reagire e subiscono anche il 4-4 e a seguire il 5-4 del sorpasso e il definitivo allungo fino al 7-4. A questo punto Giacomucci inserisce il portiere di movimento per provare a sfruttare l'uomo in più ma la poca precisione sotto porta e il portiere avversario fanno sì che la partita non venga riaperta. Nei minuti finali espulso Suriani per doppio giallo per un presunto fallo di mano e, con l'uomo in meno, il Futsal Vasto subisce il gol che chiude la gara sul punteggio di 8-4. È una sfida che deve far riflettere in casa biancorossa visto il calo fisico e mentale avuto durante la gara che è costato caro. Ora ci sarà la sosta per poter allenarsi e farsi trovare pronti alla ripresa del campionato il 14 gennaio.

River Chieti - Futsal Vasto 2-3

(Antonellini, Smerilli e Di Foglio)

Un Futsal Vasto femminile che arriva da diversi risultati utili consecutivi e, nonostante la condizione fisica non al massimo, ha il morale alto, ha affrontato la difficile trasferta in casa del River Chieti nel campionato di serie C. Nel primo tempo molte occasioni per il Futsal Vasto padrone del campo che però commette diversi errori sotto porta e non concretizza la superiorità che mostra in campo. Il Chieti è costretto a commettere diversi falli per arginare le Vastesi e arriva a commettere il sesto fallo che decreta il tiro libero per le Vsstesi. Sulla palla va la Smerilli che conclude forte ma centrale, il portiere di casa blocca e fa ripartire le compagne in un azione di contropiede che non lascia scampo alla Nardulli e termina in rete.

Nella ripresa le Vastesi subito ristabiliscono la parità su un'azione corale sull'asse Di Foglio-Mazzatenta-Antonellini con quest'ultima che sigla il gol del pareggio. Qualche minuto più tardi sono le ospiti ad andare in vantaggio con la centrale Smerilli che, su rinvio del portiere, anticipa il pivot avversario, stoppa la palla di petto e la scaraventa in rete di punta per il 2-1 biancorosso. Le ragazze dimister Suriani amministrano la gara senza subire troppo ma a 5' dal termine un errore difensivo porta il Chieti a pareggiare l'incontro e ristabilire la parità. Ma, quando ormai la gara sembra essere giunta al termine, capitan Di Foglio raccoglie le ultime energie e dopo aver ricevuto dalla Mazzatenta stoppa e tira in porta per il definitivo 3-2. Ottimo momento per le ragazze Vastesi che si portano a metà classifica dopo un avvio di campionato molto difficile. Domenica arriverà una delle squadre attrezzate per vincere il campionato, il Centrostorico Montesilvano (che le ragazze ritroveranno il 6 gennaio anche in final eight), e bisognerà lottare per portare a casa altri punti prima della sosta.