Una giornata intera a condividere ricordi, emozioni e tante risate. Oltre, naturalmente, un luculliano pranzo. E’ stato così che, domenica 11, gli appartenenti alle classi 1951 e 1961 di Pollutri hanno festeggiato i loro, rispettivamente, 65 e 55 anni. Dopo la Messa celebrata da don Giuliano Manzi, che ha ricordato loro l’importanza del valore dell’amicizia, il folto gruppo s’è dato appuntamento al Ristorante La dea del mare di Fossacesia, dove è stato preparato per loro un vero banchetto.

E così è volato via il pomeriggio, scherzando, ridendo e ricordando chi magari non c’è più, con tanti balli e un’inedita edizione del programma tv “C’è posta per te”, con un’improbabile Dolores a caccia del padre del suo figliolo. Taglio della torta e brindisi finale hanno dato poi il via alle danze, che hanno brillantemente chiuso la bella giornata di festa. Tutti felici e soddisfatti, e appuntamento per il 2021!

Fabrizio Scampoli