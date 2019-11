Dopo il primo affondo del consigliere comunale de Il Nuono Faro Edmondo Laudazi (qui l'articolo) e la replica del sindaco Francesco Menna (qui l'articolo), non si placa la polemica sulla variante alla statale 16, con Laudazi che si dice poco convinto dalla replica del primo cittadino di Vasto: "In verità - spiega Laudazi - non è riuscito affatto a convincerci e, almeno credo, pochi in città si sono ancora accorti di questo suo impegno".

Questi i motivi dello scetticismo di Laudazi: "Durante la discussione pubblica nessun amministratore della sua maggioranza, lui compreso, ha profferito parola o giudizio ed ha dimostrato di conoscere un progetto semidefinitivo che ballava in Comune da molti mesi; nesssun amministratore ha partecipato, o almeno è risultato presente, alle riunioni preliminari di studio che hanno convinto l'Anas a produrre un elaborato semidefinito, riferito ad una soluzione progettuale costosa, pericolosa, impattante e soprattutto inutile; mai, negi ultimi anni, il Consiglio comunale di Vasto è stato interessato a deliberare all'argomento che, evidentemente, è stato trattato in altre sedi, lontane dal Palazzo di Città; nessun amministratore ha dimostrato di conoscere o di sostenere un diverso progetto - quello certo di effettiva Variante alla SS16 - predisposto e pagato dalla Provincia di Chieti e di cui non era a conoscenza nemmeno il capo Compartimento dell' Anas; nessuna indicazione è ancora pervenuta dal Sindaco Menna o dalla sua Giunta - anche durante la sua recente esternazione - per chiarire le loro effettive intenzioni e/o gli intendimenti di programmazione positiva - come io spero - o di acquiescenza silente - come io temo -. Temiamo la... polpetta. Non potevamo, quindi, convincerci solo sulla fiducia e sulle chiacchiere. Noi siamo comunque pronti a collaborare, nell'interesse della nostra Vasto e forti delle nostre conoscenze e competenze, senza alcuna adombrata polemica strumentale, se è vero come è vero che abbiamo rinvenuto gli elaborati della soluzione prodotta dalla Provincia di Chieti e che la stiamo diffondendo - in funzione educativa ed al posto proprio del Sindaco Menna - anche ai consiglieri comunali della maggioranza, che fossero interessati a conoscere tale argomento. E durante l'imminente dibattito consiliare, che noi abbiamo sollecitato a gran voce e per primi, vedremo con chiarezza chi - su questo vitale argomento - sarà effettivamente schierato, come Il Nuovo Faro, a sostegno delle ragioni della nostra città".