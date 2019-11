Ancora un successo di pubblico e di partecipazione per "Il Re poverello", il presepe vivente organizzato dall'Istituto San Francesco di Gissi e che va in scena nei giardini della struttura. Numerosi i figuranti che hanno preso parte alla rappresentazione: ospiti e operatori dell'istituto e semplici volontari, ognuno dei quali si è impegnato secondo le proprie attitudini e capacità.

Come accade da tempo, in quest'appuntamento ormai trasformatosi in una vera e propria tradizione tutti gli ospiti sono stati coinvolti dando loro un ruolo in grado di valorizzarne le particolari attinenze e per il quale ognuno di loro è stato responsabilizzato. Il presepe (così come ideato da San Francesco 800 anni fa), grazie anche alla giornata favorevole, ha richiamato centinaia di visitatori in un tour tra emozioni e tradizione.

Intanto, sulla roccia di gesso all'ingresso del paese è stato acceso il presepe luminoso: una novità per questo periodo di feste che potrà essere osservata fino all'Epifania e che di volta in volta vedrà l'attivazione di nuove figure e nuovi personaggi.