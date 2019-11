Si è spento questa mattina il brigadiere dei carabinieri in congedo Gaetano Umberto Di Mucci. Di Mucci, nato a Massafra (Taranto) nel 1920, si era arruolato nell'Arma dei Carabinieri Reali nel 1942 [la sua storia - LEGGI], combattendo nella campagna di Grecia durante la seconda guerra mondiale. Dopo l'armistizio fu fatto prigioniero dai tedeschi e detenuto a Buchewald e poi a Norimberga. Dopo la liberazione e un passaggio in Lombardia, Di Mucci venne trasferito in Abruzzo, prestando servizio in diverse stazioni della provincia di Chieti e concludendo il suo percorso nell'arma a San Buono, nel 1975. Nel 1977 è stato uno dei fondatori della sezione di Vasto dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

Due anni fa, come socio decano dell'ANC, è stato chiamato ad inaugurare, accanto al presidente del Senato Pietro Grasso, il monumento all'Arma dei Carabinieri di Vasto [LEGGI]. "Siamo molto addolorati per la sua scomparsa - commenta il presidente dell'ANC di Vasto, luogotenente Adriano Barattucci -. Noi tutti eravamo molto legati a Gaetano, fondatore della nostra sezione ed esempio di dedizione e attaccamento all'Arma. A nome di tutti i soci voglio esprimere il profondo sentimento di cordoglio alle figlie Maria Luisa e Lilli, ai generi e ai nipoti. Il suo ricordo resterà sempre indelebile nella storia della nostra associazione".

I funerali di Gateano Umberto Di Mucci si svolgeranno mercoledì 14 dicembre, alle 10.30, nella parrocchia di San Giovanni Bosco.