Applausi per il debutto in scena di A Christmas Carol, spettacolo della Compagnia Orizzonte Teatro, diretto da Giorgio Goglione e Raffaele Riccio. Il pubblico dell'auditorium della chiesa di San Paolo a Vasto si è lasciato trasportare nel vivo dell'atmosfera natalizia attraverso una rivisitazione della celebre novella di Charles Dickens. Francesca Di Nunzio e Marianna Di Crasto, che hanno curato l'adattamento del testo, hanno disegnato degli originali spiriti del Natale che hanno interagito con mister Scrooge. Uno spettacolo arrichito dalle canzoni natalizie, dai grandi classici a quelle più moderne, e dal corpo di ballo della compagnia.

Per chi non ha avuto l'opportunità di assistere allo spettacolo, ci saranno due nuovi appuntamenti nel fine settimana. Infatti, A Christmas Carol tornerà in scena nell'auditorium della Chiesa di San Nicola a San Salvo, sabato 17 dicembre, alle 21, e domenica 18 dicembre, alle 18.30.

