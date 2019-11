La Nuova Direzione Didattica di Vasto, guidata dalla professoressa Nicoletta Del Re, ha pianificato una serie di appuntamenti dedicati ai nuovi iscritti. "Mercoledì 14 dicembre alle ore 17.00, presso la sede centrale di via Stirling, la dirigente incontrerà i genitori dei bambini che si iscrivono per la prima volta alla scuola dell’Infanzia e/o alla prima classe della Scuola Primaria, per presentare le linee essenziali del Piano dell’Offerta formativa ed il Progetto Continuità. La finalità dell’azione educativa della N.D.D. è la formazione del bambino-alunno- cittadino che sarà in grado di acquisire competenze trasversali di cittadinanza, trasferendo le proprie esperienze scolastiche in contesti reali. Il progetto Continuità La Scuola - Una strada per la vita, elaborato nella sua dimensione verticale ha, infatti, come filo conduttore l’educazione alla cittadinanza attiva, intesa come occasione di sviluppo armonico della persona".

Le attività saranno organizzate per sezioni/classi aperte e saranno condivise tra i vari ordini di scuola.

In calendario poi ci saranno altri momenti di incontro:

Open Day

Venerdì 16 dicembre - ore 16.00-19.00

I Plessi di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria della N.D.D. aprono le porte per accogliere bimbi e genitori;

Incontro dei docenti con i genitori dei nuovi iscritti nei plessi di Scuola dell'Infanzia (San Michele, Aniello Polsi, Vasto Marina, Incoronata, San Lorenzo, Smerilli, Pagliarelli)

- mercoledì 18, giovedì 19, venerdì 20 gennaio 2017 ore 11.00-12.00

- mercoledì 25, giovedì 26, venerdì 27 gennaio 2017 ore 11.00-12.0

Incontro dei docenti con i genitori dei nuovi iscritti nei plessi di Scuola Primaria (Peluzzo, Incoronata, San Lorenzo, Ritucci Chinni)

- martedì 17 gennaio 2017 ore 16.15-18.15

- martedì 31 gennaio 2017 ore 16.15-18.15

Incontri formativi sull'educazione alla genitorialità

- mese di gennaio