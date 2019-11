"Anche in occasione delle festività vatalizie, l’amministrazione comunale ha recepito la necessità della cittadinanza di addobbare la città per renderla più accogliente". Così il presidente del Consorzio Vasto in Centro, Marco Corvino, esprime soddisfazione per la cornice di addobbi natalizi che sta rallegrando il centro: "Il Consorzio Vasto in Centro desidera manifestare il suo plauso per le iniziative che già da qualche giorno stanno vivacizzando il centro storico facendoci entrare nell’atmosfera natalizia. Apprezziamo la tempestività con cui le luminarie sono state installate e la qualità della realizzazione che nella sua semplicità rende la città elegante, come pure gli intrattenimenti ludici in piazza Rossetti che attraggono grandi e piccini".