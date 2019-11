È un terzo posto che vale quanto una vittoria quello conquistato da Gaia Smargiassi nel Torneo Nazionale Giovanile di tennistavolo nella categoria allieve. La pongista della Polisportiva San Gabriele, all'esordio a livello nazionale nella categoria, a Terni ha partecipato alla competizione con le migliori 30 d'Italia a livello giovanile. In una lunghissima giornata di accese sfide, Gaia Smargiassi ha lottato fino alla fine per salire sul podio, partendo dall'ottavo posto di classifica nazionale di categoria.

Il torneo. Tante sfide dure sin dal girone di qualificazione, che Gaia Smargiassi ha superato senza affanni battendo Chiara Morri di San Marino, atleta in netta ascesa, Indelicato e Santoro. Nel primo turno a eliminazione diretta c'è la rivincita con Angela Annunziata, che un anno fa riuscì a battere la vastese in una finale. Questa volta l'esito è stato diverso con la vittoria per 3-1 della Smargiassi. Nel turno successivo il tabellone ha riservato un avversario ostico come Jamila Laurenti, seconda categoria, più volte vincitrice in Europa con la nazionale e presenza fissa nel centro di preparazione di Formia. A spronare la pongista vastese ci ha pensato il suo tecnico Eliseo Litterio, che, andando contro ogni pronostico, ha condotto la giovane giocatrice ad affrontare la sfida senza paura. Va così in scena una accesa sfida, che ha richiamato l'attenzione di tutti i presenti nel palazzetto di Terni, in un attimo arrivati attorno al tavolo dove Gaia, dopo aver vinto il primo set e perso il secondo, è riuscita a chiudere la partita con due parziali magistrali. Grande entusiasmo per lei e obiettivo minimo raggiunto con l'accesso alle semifinali (battendo una delle favorite per la vittoria finale). Qui ha trovato sulla sua strada una imbattibile Lisa Bressan, vincitrice poi del torneo.

Con la stanchezza della lunga giornata di sfide si è fatta sentire ma, davanti a tutto lo staff della nazionale, è andata comunque in scena una partita di alto livello. La vastese è riuscita a rientrare temporaneamente in partita conquistando il terzo set, salvo poi cedere nel quarto lasciando all'avversaria l'accesso in finale. L'ultima gara della giornata è stata quella per conquistare il terzo posto, contro la forte Valentina Roncallo, numero 2 del tabellone. Anche in questa occasione, spinta dal suo allenatore, la giovane vastese è riuscita a ribaltare ogni pronostico e conquistare a suon di giocate spettacolari una meritata vittoria. "Un terzo posto straordinario - commentano dallo staff della Polisportiva San Gabriele -. Se ogni atleta ha la sua giornata storica che non dimenticherà mai per Gaia quella di domenica è certamente, fino ad oggi, la sua giornata speciale. La protagonista di questo torneo è stata senza dubbio lei. Battere in questo modo giocatrici molto più quotate di lei è stato davvero straordinario". Grande soddisfazione per il suo tecnico, Eliseo Litterio, e per il sempre presente fratel Michele Ciaffi, presidente della società vastese e orgoglioso del risultato ottenuto dalla sua campioncina.